Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan Hasan K. (59) yönetimindeki otomobil, İsmail T. (52) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

ARAÇLAR SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu kazada sürücüler yaralanmazken, 16 BIR 076 plakalı otomobildeki yolcular Nurhayat E. (27) ve Yusuf T. (28) yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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