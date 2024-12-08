Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek öndeki otomobile çarptı. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yeniceköy Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü yönetimindeki Arzıman A. (35) yönetimindeki 16 ANR 252 plakalı otomobil, önünde seyreden İsmail D.(40) yönetimindeki 66 ABZ 265 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile 66 ABZ 265 plakalı otomobildeki Mine D. (37), Muhammed D. (13), Miraç D. (6) ve diğer araçtaki yolcular Alvina A. (35) ile İdris A. (12) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 3 çocuk 7 kişi yaralandı

Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 3 çocuk 7 kişi yaralandı

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