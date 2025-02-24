Bursa'da iki otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA

Bursa'da aynı yöne giden otomobiller çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bursa İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 1. Dürüst Sokakta meydana geldi.

1. Dürüst Sokakta seyir halinde olan sürücü Zeki Ç.(29) 16 NNT 89 plakalı otomobil, aynı yöne giderken sokağa manevra yapan sürücü Sürücü Belgin T.(40) yönetimindeki 16 KFR 19 plakalı otomobile yandan çarptı.

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Kaza sonucu 16 NNT 89 plakalı otomobildeki yolcular Emirhan Ç.(20) ile Sibel Ç.(24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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