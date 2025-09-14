Bursa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy altı mevkisinde meydana geldi. İznik yönüne giden Muhammet A. (24) yönetimindeki 54 ACS 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sedanur Ç. (23) idaresindeki 16 BNC 467 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan biri yol kenarındaki tarlaya savrulurken, sürücüler Muhammet A. ve Sedanur Ç. ile birlikte Beyza A. (22) ve Yudum M. (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

