Bursa'da iki TIR çarpıştı

Kaynak: DHA
Bursa'da iki TIR çarpıştı

Bursa'da iki TIR kazaya karıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Balıkesir istikametine seyreden Mehmet Fatih K.'nin (49) kullandığı 42 Y 6665 plakalı TIR ile ışıklı kavşakta manevra yapan Elvedin A. (51) yönetimindeki SK 7637 BD plakalı TIR çarpıştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

​​​​​​​

Yaralıların durumların​​​​​​​ın iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

​​​​​​​

Son Haberler
Tuğla fabrikasında korkunç olay! İşçi feci şekilde hayatını kaybetti
Tuğla fabrikasında korkunç olay! İşçi feci şekilde hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi! CHP'den jet hızında ilk tepki
Ekrem İmamoğlu'na hapis istemi! CHP'den jet hızında ilk tepki
Yankı Bağcıoğlu: Siber tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve milli çözümler geliştirmek, ulusal güvenliğimizi korumanın temel şartıdır
Yankı Bağcıoğlu: Siber tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve milli çözümler geliştirmek, ulusal güvenliğimizi korumanın temel şartıdır
Paris’teki Atatürk büstüne saldırı!
Paris’teki Atatürk büstüne saldırı!
Yolda yürürken kamyonun altında kaldı
Yolda yürürken kamyonun altında kaldı