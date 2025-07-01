Bursa'da ikinci defa sallandı! İstanbul'dan da hissedildi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da ikinci defa sallandı! İstanbul'dan da hissedildi...

AFAD, Bursa Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde aynı noktada deprem oldu.

Bursa Gemlik bugün ikinci kez sallandı. AFAD tarafından açıklanan veriye göre; Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sabah saatlerinde aynı noktada 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Son gerçekleşen deprem saat 12.57'de yerin 10 km altında oldu.

Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin boyutunun 4.4 olduğu belirtti. Açıklamada depremin yerin 4.4 km altında Bursa Gemlik'te olduğu söylendi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! Bursa sallandı...İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! Bursa sallandı...

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