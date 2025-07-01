Bursa'da ikinci defa sallandı! İstanbul'dan da hissedildi...

Bursa Gemlik bugün ikinci kez sallandı. AFAD tarafından açıklanan veriye göre; Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sabah saatlerinde aynı noktada 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Son gerçekleşen deprem saat 12.57'de yerin 10 km altında oldu.

Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin boyutunun 4.4 olduğu belirtti. Açıklamada depremin yerin 4.4 km altında Bursa Gemlik'te olduğu söylendi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! Bursa sallandı...