Bursa'da ikinci defa sallandı! İstanbul'dan da hissedildi...

Bursa Gemlik bugün ikinci kez sallandı. AFAD tarafından açıklanan veriye göre; Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sabah saatlerinde aynı noktada 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Son gerçekleşen deprem saat 12.57'de yerin 10 km altında oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-01
Saat:12:57:34 TSİ
Enlem:40.4925 N
Boylam:29.21333 E
Derinlik:10.14 km
Detay:https://t.co/4hq8mtH1CH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin boyutunun 4.4 olduğu belirtti. Açıklamada depremin yerin 4.4 km altında Bursa Gemlik'te olduğu söylendi.
İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem! Bursa sallandı...
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 1, 2025
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/ulPtSr3Xgw
01.07.2025, 12:57:34 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 4.8 km#Kandilli