Bursa'da ilginç anlar: Hayatım bitti deyip gitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da ilginç anlar: Hayatım bitti deyip gitti

Bursa’daki asayiş uygulamasına yakın otomobilini bırakarak yaya giden alkollü sürücü ara sokakta trafik polisini görünce teslim oldu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 1.39 promil alkollü çıktı. Zanlı ‘Hayatım bitti’ deyip aracı bırakıp gitti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine uygulama yapan ekipleri gören bir sürücü, kontrol noktasının 200 metre gerisine aracını bırakarak yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Ara sokaklara giren alkollü şahıs, ara sokakta da trafik polislerini görünce teslim oldu. Yapılan üst aramasından sonra ayağa kaldırılan alkollü sürücü, "Hayatım bitti" dedi. Alkolmetreyi üfleyen sürücü 1.39 promil alkollü çıktı.

Alkolmetreyi üfledikten sonra "Tamam, araç sizin ben gidiyorum" diyerek evine gitmek isteyen sürücüye ekipler, "Karakola gideceksin" diye cevap verdi. Yaya olarak kaçan Ramazan Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araca ise 10 bin lira ceza uygulandı.

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