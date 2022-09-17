﻿Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Öte yandan, operasyonun MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonu sonucu gerçekleştirildiği ve yakalanan kadın teröristlerin isimlerinin ise Dilek Aksu ve Seda Baykal olduğu öğrenildi.

Hücre evine operasyon

İçişleri Bakanlığınca İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların bu hücre evinde hazırlandığı üzerinde durulduğu ifade edildi.