Olay Bursa'nın İnegöl Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Hasan O.(40) ahşap kesimi yaptığı sırada elini gönye makinesine kaptırdı.
Sol elinden yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yetkililer, firmaları işçilerin hakları olan can güvenliklerini koruyan "iş güvenliği" talimatlarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.