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İşçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı

​​​​​​​Bursa’da işçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 07:55
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Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı

İşçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı
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İHA’nın haberine göre, olay 23.00‘da Merkez Yıldırım İlçesi Samanlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 16 S 2467 plakalı servis aracı kırmızı ışığa takılmamak için hızını yükseltti. O sırada kavşaktan dönüş alan Hayrullah Ö.’nün kontrolündeki 16 ATM 521 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada serviste bulunan Görkem A. ve Fatma E, kamyonette ise baba Yılmaz Ö. ile oğlu Hayrullah Ö. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sıra yaralıları ambulansa bindirmeye geldi. Bu sırada Fatma E’nin taşındığı sedyenin ayaklarının aniden kapanmasıyla yaralı yere düştü. Tekrar sedyeye alınan yaralı, dikkatli bir şekilde ambulansa bindirildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayatî tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası servis minibüsü şoförü ile kamyonet sürücüsünün yakınları arasında yaşanan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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