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İşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan bir minibüs tarlaya dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen bir tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:02
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Bursa'da işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı
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İHA'da yer alan habere göre kaza, sabah 08.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen C.K.(19) idaresindeki 21 SZ 524 plakalı zeytin işçilerini taşıyan bir minibüse Üreğil kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istediği esnada aynı yönde seyreden Ali İhsan P. (59) yönetimindeki 54 KU 659 plakalı bir tır çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan minibüs zeytinliğe sürüklendi.



Kaza 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.



Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevkedildi. Orhangazi, Gemlik ve İznik’ten gelen ambulanslar minibüsteki yaralılardan Fatma Karaboğa (18) İsa Karaboğa (41), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Minibüs sürücüsü C.K., Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa’yı (12) Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Bahriye Kalender (64) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Tır sürücüsü Ali İhsan P. minibüsün önünde seyir halindeyken aniden tarlaya doğru dönüş yapmak istediğini fren yapmasına rağmen minibüse çarptığını belirtti. Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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