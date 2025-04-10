Bursa’da İYİ Partili belediye başkanları AKP’ye mi geçiyor? İl Başkanı detayları Yeniçağ’a anlattı

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti logosu altında Bursa’nın Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde belediye başkanı seçilen Fatih Karabatı ve Ercan Özel’in AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar, siyaset kulislerini çalkalıyor. İYİ Parti’de son dönemde yaşanan yaprak dökümüne bir yenisi mi ekleniyor sorusu, bu iki ismin sessizliğiyle daha da büyürken, yerel medyada ortaya attığı çarpıcı detaylar gündeme bomba gibi düştü.

"ÜLKEDE SİYASET BU DURUMA GELDİ"

İddiaların ardından belediye başkanlarının sessiz kalması dikkat çekerken İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya son gelişmeleri Yeniçağ’a aktardı. İl Başkanı Kaya, kesin olarak bir geçiş olmadığını fakat böyle bir sürecin var olduğunu açıkladı. Yaşanan durumu “Ülkede siyaset maalesef bu duruma geldi” sözleriyle aktaran Kaya, parti değiştirme iddialarının sürekli gündemde olduğunu fakat son olarak ismi geçen belediye başkanlarıyla 15 gün önce görüştüklerini ve o görüşmelerde kendisini “Böyle bir durum yok” cevabı verildiğini söyledi.

YEREL MEDYADA KİM NE DEMİŞTİ

Yenişehirli gazeteci Nihat Bıçak, Ercan Özel’in AKP’ye geçme kararını netleştirdiğini öne sürmüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece Ercan Özel, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis üyelerini arayarak AK Parti’ye geçeceğini bildirdi ve katılmak isteyip istemediklerini sordu. Ancak meclis üyelerinin tamamı bu teklife ‘hayır’ dedi. Özel, kısa süre içinde tek başına AK Parti’ye geçiyor. Sürecin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.” ifadeleriyle iddiasını duyurmuştu

Karacabey’de ise Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın AKP’ye geçişiyle ilgili iddialar, gazeteci Şaban Önen’in Yörem Gazetesi’ndeki köşe yazısıyla alevlendi. Önen, Karabatı’nın cuma günü ya da en geç hafta başında AKP’ye katılmasının kesinleştiğini yazdı. Önen’in aktardığına göre, Karabatı önceki akşam İYİ Parti’li meclis üyeleri ve İlçe Başkanı Cem Tiryakioğlu ile bir araya gelerek süreci değerlendirdi ve helallik istedi. Kulislerde, Karabatı’nın bu hamlesiyle birlikte Karacabey Belediye Meclisi’nde tarihe geçecek değişikliklerin yaşanacağı da konuşuluyor. Önen, “Teyide muhtaç bilgilerde, AK Partili 3 meclis üyesinin affı istenecek; yerine Sibel Bilgin, Tamer Mirza ve MHP’den Kamil Başpınar görevlendirilecek.” diyerek çarpıcı bir detayı paylaşmıştı.