Bursa'da jandarmadan sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi'nde 3 adreste sahte alkol üretildiği tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, E.F. (72), F.O. (70) ve M.M'nin (72) adreslerine operasyon gerçekleştirildi.

Binalar ve eklentilerinde yapılan aramalarda 319,5 litre alkol, 2 damıtma kazanı ve 2 ham madde kazanı bulundu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. (AA)