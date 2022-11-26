Bursa'da jandarmadan sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi'nde 3 adreste sahte alkol üretildiği tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu, E.F. (72), F.O. (70) ve M.M'nin (72) adreslerine operasyon gerçekleştirildi.
Binalar ve eklentilerinde yapılan aramalarda 319,5 litre alkol, 2 damıtma kazanı ve 2 ham madde kazanı bulundu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. (AA)
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