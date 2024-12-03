Bursa’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kaynak: DHA
Bursa’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Bursa'da otoyol gişelerinde jandarma tarafından durdurulan araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da otoyol gişelerinde jandarma tarafından durdurulan araçta 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 3 şüpheli ise gözaltına alındığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü yakalama çalışmalarında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.İ.A. (44), O.T. (25) ve F.Y. (18) takibe alındı. Şüphelilerin içinde olduğu araç, saat 03.00 sıralarında Gemlik ilçesi İstanbul-Bursa Otoyolu çıkış gişelerinde durduruldu. Şüpheliler gözaltına alındı, üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda da 2 kilogram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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