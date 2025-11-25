Bursa Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin deşifre edilmesi, düzensiz göçün önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak il genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.



Göçmen kaçakçılığı yapan araçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan tespitlerde, söz konusu şahısların farklı illerden Bursa ve İstanbul’a götürülmek üzere organizatörlerle anlaştıkları belirlendi. Bu kapsamda araç sürücüsü ve organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Öte yandan Yıldırım ilçesinde tabelasız ve ruhsatsız bir iş yerine yapılan denetimde 15 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. İşletme hakkında kayıt dışı istihdam nedeniyle idari işlem uygulandı.

İl genelinde düzensiz göçle mücadele doğrultusunda gerçekleştirilen huzur uygulamasında ise 4 bin 358 kişi sorgulandı, 22’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 şahıs hakkında işlem yapıldı. Araç kontrollerinde 41 araca toplam 135 bin 295 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele ile kamu düzeni ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.