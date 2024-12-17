Bursa’da kadın sürücüler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru Yeniköy ışıklı kavşağından geçiş yapmak isteyen ve Orhangazi Gençlerbirliği Spor Kulübü ikinci başkanı Fatih Demir'in eşi olduğu belirlenen H.D'nin (38) kullandığı 16 HD 142 plakalı otomobile, Yalova istikametinden gelip Bursa istikametine doğru gitmekte olan ve kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen E.G. (31) idaresindeki 41HH 996 plakalı otomobil yandan çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Kaza sonrasında her iki araç da yaklaşık 30 metre sürüklendi. Hurdaya dönen iki otomobilin bayan sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki bayan sürücü ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ise trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.