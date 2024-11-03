Bursa'da kadınlara özel tiyatro eğitimi

Osmangazi Belediyesi, ilçe tiyatro sanatına ilgi duyan kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Sanata merakı olup zaman bulamadığı için kursa gidemeyen kadınların sanatı ayağına götüren Belediye, "Kadınlar Tiyatro Sahnesinde" adıyla tiyatro kursu başlattı. Her yaştan kadınlara özel düzenlenen kursların ilki Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Yoğun katılımla başlayan tiyatro kursu, 4 ay sürecek. Katılımcılar, belirlenen bir tiyatro oyunu üzerine 4 aylık sahne çalışması yapacak. 4 aylık çalışmanın sonunda kadınlar çalıştıkları tiyatro oyununu kursta öğrendiği bilgi ve becerileriyle sahneleyecek. Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın tarafından verilen ilk kursa katılan kadınlar, yetenek ve sahne performanslarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.

KADINLAR KENDİNİ DAHA İYİ İFADE EDEBİLECEK

Kadınların tiyatro ile içindeki keşfedilmemiş yeteneklerini dışarıya çıkartacaklarını ifade eden Tiyatro Eğitmeni Gözde Akın, “Kursa katılan kadınlarla, kendimizi ifade edebilmenin ve özgürlüğün dilini arayacağız. Hayatında hiç tiyatro eğitimi almamış insanlarla birlikte 4 ay boyunca çalışacağız. 4 ay süresince bir tane tiyatro oyunu üzerinde çalışma yapacağız. Bu oyun, kadınların kendi içlerine yöneldikleri bir oyun olacak. Kendilerini ifade edemedikleri duyguları ve düşünceleri bu oyun sayesinde anlatacaklar. Kursa isteyen herkes katılabilecek” dedi.