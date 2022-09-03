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Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 sene önce boşandığı eski eşini başından vurarak öldüren ve daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına sıkan şahıs da 9 saat sonra hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 12:14
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Bursa'da Kahraman Çetinkaya önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra da intihar etti

Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti
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Olay, dün saat 20.00 de Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Kahraman Çetinkaya (41), İnegöl Devlet Hastanesinde görevli temizlik personeli olan eski eşi Fadime Cuma'yı (40) işe giderken gördü. Çetinkaya, eski eşi ile tartışmaya başladı. 

Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ardından ise kendi başına ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Kahraman Çetinkaya, olaydan 9 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cuma ve Çetinkaya'nın cenazeleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Sedat
3.09.2022 12:30
Herkesin elinde belinde silah var güvenlik güçleri uyuyor mu?  
 
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