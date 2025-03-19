Bursa’da kahvehanede korkunç anlar! Husumetlisini tüfekle vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde aralarında husumet oluşan O.E, C.A ile tartıştı. Tartışma sonrası O.E, C.A’yı tüfekle vurdu. Göğsünden yaralanan Ceyhan Avcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Ceyhun Avcı, elinde tornavida ile kahvehaneye girip aralarında husumet bulunan Onur E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O. E., tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli bölgeden hızla uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan O. E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa’da kahvehanede korkunç anlar! Husumetlisini tüfekle vurdu

Bursa’da kahvehanede korkunç anlar! Husumetlisini tüfekle vurdu

Bursa’da kahvehanede korkunç anlar! Husumetlisini tüfekle vurdu

Bursa’da kahvehanede korkunç anlar! Husumetlisini tüfekle vurdu

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