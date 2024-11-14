Bursa'da kamyondan düşen demirler metro seferlerini aksattı

Kaynak: İHA
Bursa'da kamyondan düşen demirler metro seferlerini aksattı

Bursa'da bir kamyondan düşen demirler, Ankara yolunda hem trafiği hem de 152 Evler Metro İstasyonu seferlerini aksattı.

Bursa'da, Ankara yolunda seyir halindeki bir kamyondan düşen demir parçaları, hem trafiği hem de metro seferlerini olumsuz etkiledi. Olay, 152 Evler Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Kamyonun yükü olan demirlerin yola ve metro raylarına düşmesi nedeniyle vatandaşlar ve yetkililer hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Olayın sebebi, kamyonun yük dengesizliği nedeniyle demirlerin yola düşmesi olarak belirlendi. Bu durum, çevredeki sürücüler tarafından büyük bir dikkatle izlendi. Yola düşen demirler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kaldırılarak trafiğin akışı sağlandı. Metro güzergahına düşen demirlerin ise, ilgili görevliler tarafından titizlikle temizlenmesi sağlandı.

Olay sonucu, Bursa'da hem karayolu trafiği hem de metro seferleri kısa bir süreliğine aksadı. Metro seferlerinin normale dönmesiyle birlikte yolcular rahat bir nefes aldı. Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için kamyon şoförlerine yük güvenliği konusundaki eğitimlerin artırılacağını belirtti. Olayla ilgili olarak, metro istasyonunda bulunan yolcular, yaşanan durumdan endişe duyduklarını ifade ettiler. Demirlerin düşmesi anında büyük bir panik yaşandığı gözlemlendi, ancak hızlı müdahale ile durum kontrol altına alındı.

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