Bursa'da kamyonet kazası: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da kamyonet kazası: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda bir kamyonun kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Özer K. (50) yönetimindeki 32 YB 017 plakalı kamyonet, sürücü Ahmet S.(40) yönetimindeki 34 EBE 069 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonrasında kamyonetin sürücüsü ile yanındaki kızı Melek K. (11) yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık personelleri yaparken, daha sonra ambulans ile Kestel Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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