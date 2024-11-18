Bursa'da kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa'da kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında gerçekleşen kazada kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Hayrullah B. (55) yönetimindeki 34 FSG 602 plakalı kamyonet, 16. Mobilya Sokağa dönüş yaptığı sırada sokak üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Şennur A.'ya (49) çarptı.

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Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

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Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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