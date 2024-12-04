Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Bursa'da, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Selim Var, hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Bursa merkez Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Ankara Yolu yönüne giden H.K. (24) idaresindeki 16 AUG 03 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Selim Var'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Var, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selim Var, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin geldiğini gören Selim Var'ın koşarak yolun karşısına geçmek istediği ancak kamyonetin çarpmasıyla yere düştüğü görüldü.

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Bursa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

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