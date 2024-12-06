Bursa'da kaputa sıkışan kediye yardım eli

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da kaputa sıkışan kediye yardım eli

Bursa'da park halindeki bir aracın kaputuna sıkışan yavru kedi, Yıldırım Belediyesi ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.

Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi'nde park halindeki aracın motor kısmından ses geldiğini duyan vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtararak Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

KAPUTA VURUN

Yavru kedinin tedavilerinin sürdüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürü Nedret Çekmecegil, "Havaların soğuması ve yağışların artması, hayvanların yaşamını zorlaştırıyor. Kış aylarında araçlarınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmak suretiyle ses yaparak hayvanların çıkmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi.

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