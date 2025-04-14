Bursa'da kargo aracı devrildi : 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'da kargo aracı devrildi : 2 yaralı

Bursa'da seyir halindeki kargo aracı kontrolden çıkarak refüje devrildi. O sırada araçta olan 2 kişi yaralandı. Sıkışan sürücüye ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaza, Bursa Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Göçmen Konutları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kargo aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp refüje devrildi.

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Kazayı gören çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verirken, araçtaki bir kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

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Sürücü ise itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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