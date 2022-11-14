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Karısını yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Cani koca tutuklandı  

Bursa'da evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan kadının kocası, cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 07:10
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Bursa'da karısını yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Cani koca tutuklandı  

Karısını yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Cani koca tutuklandı  
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Meral’e (36) ulaşamayan yakınları, telaşla bulunduğu eve geldi. İçeri giren yakınları, Meral’i yatak odasında bıçaklanmış halde buldu. Hareketsiz halde duran Meral'in, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi N.M.’nin (35) peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen N.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 

5 yıldır evli olan Nazlı Meral ile N.M.'nin çocukları olmadığı, N.M.’nin babasının işlettiği bakkalda çalıştığı ve ruh halinin iyi olmadığı iddia edildi. Gözaltına alınan N.M., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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