Bursa’da kavga vahşete döndü: Yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da kavga vahşete döndü: Yaralı var

Bursa Yenişehir’de telefonda tartıştığı kişiyi sokağa çağıran E.Y, isimli kişi yanında getirdiği tabanca ile Ç.V’yi tabanca ile vurdu. Vücuduna kurşun isabet eden Ç.V, hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kırsal Barcın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.Y. ile Çağlar V. arasında telefonda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Barcın Mahallesi Yolu'nda buluşan ikilinin tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y., yanında bulunan tabancayla Çağlar V.'ye ateş etti. Çağlar V. sol bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çağlar V.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine elen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da kavga vahşete döndü: Yaralı var

Bursa’da kavga vahşete döndü: Yaralı var

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