Bursa'da kaybolan 61 yaşındaki adamın cansız bedeni barajda bulundu



Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ramiz Göktaş (61), dün sabah saatlerinde İnegöl merkezden otostop çekerek İnegöl'ün kırsal Hamzabey mahallesi girişinde indi. Son olarak Hamzabey mahallesi girişinde görülen Göktaş'ın bulunması için tüm ekipler seferber oldu.



Olay yerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Ve Kurtarma ekipleri, İNDAK arama kurtarma ekipleri, Jandarma komutanlığı ekipleri ile 112 ekipleri sevk edildi. İNDAK ekipleri Boğazköy barajında su altı kamera sistemleriyle araştırma yaptı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin dalgıçları baraj içerisinde araştırma başlattı. Adamın cansız bedeni ekiplerce Hamzabey mahallesi mevkiindeki Boğazköy Barajı kenarında su içerisinde saat 20.00 sıralarında bulundu. Ekipler tarafından çıkarılan sudan çıkarılan cenaze, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.