İnegöl ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Y.D'nin kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Gece saatlerinde süren arama çalışmalarına JAK ekipleriyle İHH, ANDA, İNDAK arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
Bölgede geniş çaplı yürütülen arama çalışmalarına K9 arama köpeği timi de katıldı.
AFAD ekiplerince Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde fabrikaların arasında bulunan Y.D, rehabilitasyon merkezine getirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından Y.D, yatılı kaldığı rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi.