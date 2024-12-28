Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi denizde bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, hareketsiz şekilde denizde bulunan kişiyi kıyıya çıkardı.

Olay, 22 Aralık'tan bu yana kaybolan R.O.'nun cesedinin Mesudiye Sahili civarındaki denizde bulunmasıyla gündeme geldi. Bir grup vatandaş, denizde hareketsiz birinin olduğunu fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik dalgıçları sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, denizdeki cesedi kıyıya çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk incelemede, denizde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından, cesedin 22 Aralık'tan beri kayıp olan R.O.'ya ait olduğu tespit edildi.

R.O.'nun cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaybolan kişinin ölümüne ilişkin kesin nedenin otopsi raporuyla belirlenmesi bekleniyor.

R.O. adlı kişi, 22 Aralık'ta Mudanya ilçesinde kaybolmuş ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılmıştı. Yapılan arama çalışmaları, sahil boyunca ve denizde devam etmiş, ancak kayıp kişi bulunamamıştı. Bu süreçte, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli gözlemleri ve yaptığı aramalar neticesinde cesedin bulunması sağlandı.

Mudanya'da kaybolan kişinin cesedinin bulunması, büyük bir üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Savcılık, ölümün kesin nedenini belirlemek ve herhangi bir suç unsurunun olup olmadığını tespit etmek amacıyla otopsi ve diğer incelemeleri sürdürecek.