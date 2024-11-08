Bursa'da kaza: 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan 58 yaşındaki otomobilin sürücüsü Şaban Ün hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa- Ankara kara yolu üzerinde saat 03.00 sularında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Şaban Ün'ün kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Ün, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.