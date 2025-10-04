Bursa'da kaza yapan otomobil takla atarak ters durdu!

Kaza, saat 14.45 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ömer A.(19) yönetimindeki 16 BCA 801 plakalı otomobil iddiaya göre önünde ani fren yapan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce kaldırıma çarptı. Takla atarak ters duran otomobil de sürücü yaralandı. Kendi imkanıyla otomobilden çıkan yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.