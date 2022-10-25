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Kenevir tarlasına dönen eve polis baskını

Bursa'da polis ekipleri uyuşturucu madde yetiştirip satan şüphelilerin evine düzenledikleri operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alınırken, 6 adet kök kenevir toplamda 1 kilo esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:01
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Bursa'da kenevir tarlasına dönen eve polis baskını

Kenevir tarlasına dönen eve polis baskını
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Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nilüfer SÖS Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin Nilüfer ilçesi Yeniceabat mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde yetiştirip sattığını tespit ederek operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile baskın düzenlenen evde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen C.A. ve A.A. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda ise, 5 adet 5 metre uzunluğunda, 1 adet 3 metre uzunluğunda hin keneviri, toplamda 1 kilo esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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