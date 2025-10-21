YENİÇAĞ - Bursa / Emir Tansök

Devlet Su İşleri tarafından 2017 yılında başlayan İznik Barajı hala sessizliğini koruyor. İlk ihalede 2020 yılında bitmesi beklenen baraj, 36,78 milyon m³ depolama hacmine sahipken tarım, içme suyu ve hidroelektrik kullanımına sahip olacaktı. 2025 yılında hala bitmedi. Bitmesi muhtemel tarih ise 2028 yılına kaldı.

SEÇİMDEN SEÇİME AKLA GELİYOR

Bölge milletvekillerinin ve yerel siyasetçilerin gecen sürede üç seçimde “Bitti, az kaldı” derken son durum 2028 tarihine kaldı.

2026’DA İZNİK’TE SUSUZ KALACAK MI?

Geçtiğimiz yaz Orhangazi ve İznik’te yaz sezonu öncesi çiftçi sulama konusunda büyük sancılar yaşadı. DSİ ile karşı karşıya getirilen çiftçi baskı ile ovasına suyu kazandı.

Fakat 2026 yılı için hala bir adım atılmadı. Sakarya Nehri vb. çözümler konuşulurken fiziki bir çalışma başlamadı. İznik Barajı'nda 2028’e kaldığına göre gelecek yıllarda İznik’te büyük su sıkıntıları baş göstereceği bekleniyor.