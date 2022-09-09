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Kız meselesi meydan muharebesi çıkarttı

Bursa’da gençler arasında ‘kız’ meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:51
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Bursa'da kız meselesi meydan muharebesi çıkarttı

Kız meselesi meydan muharebesi çıkarttı
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında ‘kız’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine girdi. 

Gençler birbirlerine acımasızca vururken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga eden gençler polisin geldiğini görünce bölgeden hızlıca uzaklaştı. Acımasızca birbirlerine vuran gençlerin o anları orada bulunan başka bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

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