Bursa'da kolunu hamur makinesine kaptırdı

Olay, sabah saat 10.30 civarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'ndaki bir apartmanda gerçekleşti.

46 yaşındaki Zülayha Ş., hamur yoğurma makinesinde hamur kararken, un eklemek istediği sırada kolunu makineye kaptırdı. Durumu fark eden işyerindeki komşuları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının sıkışan kolunu makineden çıkarmayı başardı. Yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.