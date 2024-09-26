Bursa'da kolunu hamur makinesine kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da kolunu hamur makinesine kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen olayda, bir kadın kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırarak yaralandı.

Olay, sabah saat 10.30 civarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Bulvarı'ndaki bir apartmanda gerçekleşti.

46 yaşındaki Zülayha Ş., hamur yoğurma makinesinde hamur kararken, un eklemek istediği sırada kolunu makineye kaptırdı. Durumu fark eden işyerindeki komşuları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının sıkışan kolunu makineden çıkarmayı başardı. Yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da kolunu hamur makinesine kaptırdı

Bursa'da kolunu hamur makinesine kaptırdı

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