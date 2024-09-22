Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, direğe çarpıp alev aldı

Kaynak: DHA
Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, direğe çarpıp alev aldı

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhası direğine çarparak alev aldı. Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhası direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.E.D.(25) yönetimindeki 16 YBG 29 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan hafif ticari araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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