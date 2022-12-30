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Kontrolden çıkan otomobil servis aracına çarptı

Bursa’da kontrolden çıkan bir otomobil, seyir halindeki servise çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar kameraya kaydedildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:52
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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil servise çarptı, o anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil servis aracına çarptı
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Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil servise çarptı. O anlar ise trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil seyir halindeki servise çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis ve otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken o anlar trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

(Kaynak: İHA)

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