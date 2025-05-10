Bursa’da korku dolu anlar: Tarihi çarşıda yangın

Kaynak: İHA
Bursa’da korku dolu anlar: Tarihi çarşıda yangın

Bursa Osmangazi’deki tarihi Uzun Çarşı’da gelinlikçinin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da yer alan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir gelinlikçide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı. Alevlerin yükseldiği anlarda çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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