Bursa'da korkunç kaza! Motosikletli metrelerce savruldu

Kaynak: İHA
Bursa'da korkunç kaza! Motosikletli metrelerce savruldu

Bursa'da kontrolden çıkan motosikletli, karşı yöne geçip otomobile çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BNR plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Sungur (25) direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçip, Onur G., (23) idaresindeki 34 RDG plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, Onur G., ise duvara çarpıp yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Genç motosikletlinin kaza haberi alan yakınları olay yerine geldiklerinde fenalık geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin güçlükle sakinleştirdikleri baba, ayakta durmakta zorlandı. Polis ekiplerince tahkikat devam ederken, Serkan Sungur'un cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna Kaldırıldı.

aw418046-01.jpg

aw418046-03.jpg

aw418046-05.jpg

aw418046-06.jpg

aw418046-06-001.jpg

aw418046-07.jpg

aw418046-08.jpg

aw418046-09.jpg

aw418046-09.jpg

aw418046-04.jpg

Son Haberler
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Kurtlara tek başına meydan okudu
Kurtlara tek başına meydan okudu
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!