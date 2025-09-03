Bursa'da korkunç olay: Beşiğinde ölü bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 8 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.

Olay saat 06.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokaktaki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Yahya(30) ve Fatıma N.(26) çiftinin 2. çocuğu olan 8 gün önce dünyaya gelen Rıdvan, annesi tarafından emzirilip beşiğine yatırıldı. Sabah saatlerinde uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce harekete geçti. Aile özel araçla bebeği İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.