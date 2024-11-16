Bursa’da korkunç saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken silahla başından vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da korkunç saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken silahla başından vuruldu

Bursa'da seyir halindeki otomobile, başka bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Bursa'da seyir halinde olan otomobile, başka bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan C. (30) 16 BBE 013 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, başka bir araçtan üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Kenan C., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Kenan C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da korkunç saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken silahla başından vuruldu

Bursa’da korkunç saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken silahla başından vuruldu

Bursa’da korkunç saldırı: Otomobiliyle seyir halindeyken silahla başından vuruldu

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