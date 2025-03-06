Bursa'da korkunç yangın: Engelli kadının cansız bedeni bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan tek katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak evde yaşayan 68 yaşındaki engelli Şehriye Tekin yaşamını yitirdi.
Yangın, akşam saatlerinde Güneybudaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tamamen kullanılamaz hale gelen evde Şehriye Tekin’in cansız bedeni bulundu.
Tekin’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.