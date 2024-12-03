Bursa'da korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (03.12.2024)

Bursa'da öğle saatlerinde yaşanan deprem bazı vatandaşları korkuttu 14.12'de gerçekleşen depremi hisseden birçok kullanıcı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

AFAD AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Marmara Denizi, en yakın ilçe Mudanya, büyüklüğü 3,6 derinliği ise 7.01 km olarak açıklandı.