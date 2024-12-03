Bursa'da korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (03.12.2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (03.12.2024)

Bursa'da öğle saatlerinde meydana gelen deprem bazı vatandaşları panikletti. AFAD Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyururken sarsıntının derinliği ise 7.01 km olarak bildirildi.

Bursa'da öğle saatlerinde yaşanan deprem bazı vatandaşları korkuttu 14.12'de gerçekleşen depremi hisseden birçok kullanıcı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

AFAD AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Marmara Denizi, en yakın ilçe Mudanya, büyüklüğü 3,6 derinliği ise 7.01 km olarak açıklandı.

Son Haberler
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı
Kadının erkeğe şiddeti kamerada
Kadının erkeğe şiddeti kamerada
Manavgat'taki ELO Satranç Turnuvası'na 250 sporcu katıldı
Manavgat'taki ELO Satranç Turnuvası'na 250 sporcu katıldı
SPK ihraç verilerini yayınladı
SPK ihraç verilerini yayınladı