Bursa'da korkutan deprem! AFAD sarsıntının şiddetini açıkladı (03.12.2024)

Bursa'da öğle saatlerinde yaşanan deprem bazı vatandaşları korkuttu 14.12'de gerçekleşen depremi hisseden birçok kullanıcı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
AFAD AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Marmara Denizi, en yakın ilçe Mudanya, büyüklüğü 3,6 derinliği ise 7.01 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-12-03
Saat:14:12:59 TSİ
Enlem:40.39167 N
Boylam:28.65333 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/Gcrdz6aVcw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi