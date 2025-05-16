Bursa'da korkutan kaza! 2 yaralı

Kaza, Bursa otobanı Görükle mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BBV 738 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 AAF 394 plakalı kamyona çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, İbrahim D. (19) ve Ali Eren D. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.