Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa’da 3 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangında aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 3'üncü Olgun Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katında mahsur kalan Suriyeli aileden 2'si çocuk 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Dumandan etkilenen aile, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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