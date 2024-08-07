Bursa'da korkutan yangın

Ankara Caddesi'ndeki fabrikada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Durumu fark eden çalışanların hemen 112 acil servisini aramasıyla, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal müdahale için yönlendirildi. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yükselen alevlere karşı mücadele verdi.

Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hasar gören fabrikada soğutma işlemleri devam ederken, yetkililer yangının nasıl başladığını belirlemek için titiz bir inceleme yürütüyor.