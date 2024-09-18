Bursa’da kreş servisi kaza yaptı: 8 öğrenci yaralandı

Kaynak: AA
Bursa’da kreş servisi kaza yaptı: 8 öğrenci yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kreş öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8’i kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde Paşaören Sokak ile Hicran Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Kreş öğrencilerini taşıyan M.M. yönetimindeki 16 S 6458 plakalı servis minibüsü, U.M. idaresindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki sürücünün yanı sıra minibüste bulunan kreş öğrencileri A.Ç. (5), Y.Y. (4), E.S. (4), İ.B. (4), E.E. (4), Z.Ü. (5), M.Ç. (5), E.E. (4) ve servis hostesi A.A. (42) yaralandı.

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Kazanın ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tüm yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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