Bursa’da kreş servisi kaza yaptı: 8 öğrenci yaralandı

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde Paşaören Sokak ile Hicran Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Kreş öğrencilerini taşıyan M.M. yönetimindeki 16 S 6458 plakalı servis minibüsü, U.M. idaresindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki sürücünün yanı sıra minibüste bulunan kreş öğrencileri A.Ç. (5), Y.Y. (4), E.S. (4), İ.B. (4), E.E. (4), Z.Ü. (5), M.Ç. (5), E.E. (4) ve servis hostesi A.A. (42) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tüm yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tekirdağ'da işçi servisi kazası