Bursa’da küçük kız merdiven boşluğuna düştü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da küçük kız merdiven boşluğuna düştü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa’da bir binanın 2’inci katında oyun oynarken merdiven boşluğuna düşen H.K ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oynayan Hafsanur K., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yakınları, acil müdahale odasına girmelerine izin vermeyen hastane personeli ve jandarma ekipleriyle tartıştı. Aile, polis ve jandarma ekipleri tarafından acil servis bölümünden çıkarıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hafsanur K., buradan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa’da küçük kız merdiven boşluğuna düştü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa’da küçük kız merdiven boşluğuna düştü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa’da küçük kız merdiven boşluğuna düştü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa’da küçük kız merdiven boşluğuna düştü! Yakınları sinir krizi geçirdi

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