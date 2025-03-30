Bursa’da küçük kız merdiven boşluğuna düştü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla oynayan Hafsanur K., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yakınları, acil müdahale odasına girmelerine izin vermeyen hastane personeli ve jandarma ekipleriyle tartıştı. Aile, polis ve jandarma ekipleri tarafından acil servis bölümünden çıkarıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hafsanur K., buradan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.