Bursa'da kundakçı avı! Söndürme çalışmaları sürerken ormanı yeniden yakmaya çalıştı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde vatandaşlar ve görevliler alevlerle canı pahasına mücadele ederken, ormanı yakmaya çalışan bir kişi son anda fark edildi. Çakmak köyünü saran alevlere müdahale edilirken, bölgeyi çakmakla yeniden ateşe vermek istediği öne sürülen şahıs ve kaçtığı araç jandarma ve polis tarafından takibe alındı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını, havadan ve karadan mücadeleyle söndürülmeye çalışılıyor. Alevlerle gece boyunca mücadele eden vatandaşından itfaiye ekibine kadar herkes enerjisini sonuna kadar kullandı. Ancak ekiplerin mücadelesine taş koymak ve alevlerin sönmesini istemeyen kişiler de ortaya çıkabiliyor.

Çakmak köyü civarında alevlerle karşı direnen kişilerin arkasından bir kişinin yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi. Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören kişi, hızla koşarak kaçtı. Kovalamacanın yaşandığı anlarda kalabalığın arasına karışan kişi, izini kaybettirdi.

O anlara şahit olan itfaiye ekipleri de, "Yangına müdahale edip soğutma çalışmaları yaparken yolun karşısında bulunan ormanlık alanın içinde yoldan içer yaklaşık 150 metre mesafede ormanın alenen kundaklandığına şahit olduk. Benim önümde koşan çocuk net bir şekilde kaçan şahsı gördü. Ben STK gönüllülerinin giydiği reflektörlü yelek üzerinde olduğunu gördüm. Hemen müdahale edip söndürdük amaçları bence bu yangının Harmancık merkez ulaşmasıdır" dedi.

Polis ve jandarmanın yanı sıra istihbarat birimleri 34 gov plakalı beyaz araçla beyaz gömlekli şahsın peşine düştü.

Öte yandan özel harekat ve sivil görevliler boşaltılan köyler, ormanlarda yeni provokasyonların önüne geçmek için devriye sayılarını arttırdı. Hem polis hem jandarma ekipleri, motorize timler girişlerin yasaklandığı ormanlarda 24 saat görev yaparak yeni kundaklamaların önüne geçmeye çalışıyor.